عبدالله السعيد: تواجد الجماهير هام لمنتخب مصر

أكد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، على أهمية الفوز الكبير الذي حققه الفريق على انبي برباعية اليوم، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية "بداية مهمة وقوية للدوري،وكنا حريصين أن نبدأ البطولة بشكل قوي، وكان من الممكن أن ننهي المباراة بعدد أكبر من الأهداف".
وواصل "الأداء كان جيد اليوم، والبداية موفقةوستمنحنا دفعة قوية قبل مباراتنا الهامة أمام إتحاد العاصمة بالبطولة الأفريقية، والتي سنضع تركيزنا عليها منذ الأن".
وأردف "تواجد الجماهير في المدرجات هام للغاية، لمنتخب مصر لأن اللاعبين اصبحوا غير معتادين على الضغط الجماهيري، وبالتالي عودتهم ستكون مهمة في الفترة القادمة".
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