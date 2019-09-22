إنتر ميلان يحسم ديربي الغضب بهدفين نظيفين

حقق إنتر ميلان فوزًا مستحقًا على غريمه ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

افتتح مارسيلو بروزوفيتش النتيجة بالدقيقة 49، وضاعف روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 78.

ورفع النيراتزوري رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الأول بترتيب الكالتشيو، وتجمد رصيد الروسونيري عند 6 نقاط بالمركز الثامن.

أولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة 10، بعد خطأ فادح من ريكاردو رودريجيز الظهير الأيسر لميلان، الذي مرر كرة قصيرة إلى حارسه دوناروما، ليضغط لوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري على الحارس وكاد أن يسجل هدفًا لولا أن أبعدها دوناروما لركنية.

وفي أول كرة بين الخشبات الثلاثة، تمكن دوناروما من التصدي لتسديدة لوكاكو الأرضية ببراعة في الدقيقة 18، ليبعدها عن مرماه ويحرم لوكاكو من هدف أول للإنتر.

وبمهارة كبيرة بالدقيقة 20، مر سينسي من مدافع ميلان ومرر الكرة إلى لوتارو الذي سدد كرة قوية نجح دوناروما في التصدي لها، لترتد إلى دي أمبروزيو أمام المرمى الخالي تمامًا، ليضعها مدافع الإنتر في القائم الأيسر لميلان.

وسجل بيونتيك هدفًا للروسونيري بالدقيقة 22، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود لمسة يد على كيسي، قبل وصول الكرة إلى بيونتيك.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لإنتر ميلان في الدقيقة 35، بعد عرضية استغلها دي أمبروزيو ليسدد كرة مقصية بطريقة رائعة، ويتصدى لها دوناروما لترتد إلى لوتارو الذي يضعها بالشباك، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

ونفذ سوسو هجمة مرتدة سريعة بالدقيقة 40، بعدما خطف الكرة من أقدام سينسي من منطقة جزاء ميلان، ليصل إلى منطقة جزاء الإنتر ويسدد قبل أن ينجح أسامواه في اعتراض التسديدة بشكل ناجح.

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واقترب بيونتيك من تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، بعدما استغل عرضية متقنة من رافائيل لياو، ليضع الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 49، تقدم بروزوفيتش بالهدف الأول لإنتر ميلان، بعد تسديدة من على حدود المنطقة ارتطمت بأقدام مدافع ميلان وسكنت الشباك، ليلغيه الحكم بداعي التسلل على مارتينيز قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويقرر احتساب الهدف.

ومن جديد، حرم دوناروما لوتارو مارتينيز من مضاعفة النتيجة للإنتر، بعدما سد لوتارو تصويبة قوية بالقدم اليسرى بالدقيقة 59، أبعدها دوناروما بأطراف أصابعه لترتد للوكاكو الذي سدد رأسية بعيدة عن المرمى.

وضاعف لوكاكو النتيجة في الدقيقة 78، بعد عرضية ممتازة من نيكولو باريلا من الجانب الأيسر، ارتقى لها لوكاكو أعلى من الجميع وأسكن الكرة الشباك برأسية متقنة.

وكاد الإنتر أن يسجل ثالث أهدافه في الدقيقة 80، بعدما سدد ماتيو بوليتانو قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة.

الدقيقة 85 شهدت أولى هجمات ميلان الحقيقية في الشوط الثاني، بعدما توغل ثيو هيرنانديز من الجانب الأيسر وسدد في القائم الأيمن لهاندانوفيتش وتخرج إلى ركلة مرمى.

وحرم القائم الأيمن لدوناروما، إنتر ميلان من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة طولية من دي أمبروزيو إلى كاندريفا الذي توغل داخل المنطقة وسدد لترتطم بالقائم وتسير على خط المرمى.

المصدر: موقع كورة