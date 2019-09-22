رياضة | الجماهير تختار خليفة زيدان في تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماهير تختار خليفة زيدان في تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن جمهور نادي ريال مدريد الإسباني قد شارك في بعض الإستفتاءات التي طرحتها عدة صحف إسبانية على مدار الفترة الأخيرة من أجل معرفة المرشح المفضل لتدريب نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة في حالة رحيل زين الدين زيدان عن النادي.

وأشارت التقارير الصحفية، أن صحيفة ماركا المعروفة بإنتمائها لريال مدريد وأنها أكثر الصحف المقربة لجماهيره، قد أجريت إستفتاء موسع من أجل معرفة رأي الجماهير في البديل المحتمل لزيدان في تدريب النادي.

وكانت المفاجآة، أن 44% من جمهور ريال مدريد المشاركين في هذا الإستفتاء قد أختاروا المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، ليكون خليفة زيدان في ريال مدريد، وفي المركز الثاني جاء مدرب يوفنتوس وميلان السابق، ماسيميليانو أليجري بنسبة 23 %، ويليه راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الكاستيا في المركز الثالث بنسبة 21 %.

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والجدير بالذكر، أن جوزيه مورينيو كان تحدث لوسائل الإعلام وعلق على أخبار وشائعات عودته لتدريب ريال مدريد من جديد، وقال: "في الحقيقة، إن ترديد اسمي للعودة إلى ريال مدريد في هذا الوقت لا يعجبني، أنا لا أريد تدريب ريال مدريد في الوقت الراهن، وهذا كون النادي يملك مدير فني بالفعل في هذا التوقيت، وهذا هو كل شيء".

وأكمل مورينيو حديثه قائلًا: "كيف يمكن لي أن أذهب لأدرب نادي لديه مدير فني بالفعل، هذه الأمور لا يجب أن يتم تداولها في الأعلام، أنا أحترم زيدان كثيرًا، وهو يعرف ذلك".

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد يعيش في فترة صعبة في الوقت الحالي مع مدربه زين الدين زيدان، وبعض الصحف المدريدية قالت أن النادي قد أعطى فرصة أخيرة للمدرب الفرنسي وهي مباراة إشبيلية التي تقام مساء الأحد.