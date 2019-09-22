رياضة | ميسي يفتح النار على لاعبي برشلونة بعد الخسارة من غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفتح النار على لاعبي برشلونة بعد الخسارة من غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ، عن غضبه بعد الخسارة من نادي غرناطة بهدفين دون رد في الدوري الإسباني ، وبسبب فقدان العديد من النقاط في بداية مشوار الفريق في الليجا .

وأشارت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية أن ميسي وصرخ على زملائه: "هذا لا يمكن ان يتكرر ابدا، يجب ان نكون اكثر تركيزا".

واصل فريق برشلونة مسلسل النتائج السلبية هذا الموسم، وتلقى هزيمة جديدة في الليجا على يد غرناطة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس كارمينيس، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

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وسجل ثنائية غرناطة في لقاء اليوم رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديلو في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تراجع برشلونة للمركز السابع برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز في لقائين وخسر مثلهما وتعادل في مواجهة، بينما وصل غرناطة للنقطة 10 في صدارة المسابقة بشكل مؤقت.

وفشل رفاق ليونيل ميسي في إيجاد الطريق لشباك غرناطة ليواصل الفريق الكاتالوني طريقه المظلم هذا الموسم في الليجا.