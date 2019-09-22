رياضة | عاجل - أول تعليق من فالفيردي عقب خسارة برشلونة أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من فالفيردي عقب خسارة برشلونة أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"لقد قدمنا مباراة سيئة اليوم أمام غرناطة، وعلينا إدراك مزايا الخصوم".
وأضاف :"لم نستحق الفوز في مباراة اليوم، لقدم عانينا في اللقاء، وكنا هناك قصور في الشق الهجومي".
وتابع :"أتحمل مسئولية الخسارة في المباراة، وأنا قلق جدًا عن عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز خارج الكامب نو".
وواصل :"المباراة لم تكن جيدة من قبل فريقنا، وعلينا العمل جيدًا لتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها".
وحول فرص فريقه في الفوز بالليجا بعد الخسارة قال :"لقد بدأنا بداية سيئة هذا الموسم لكن أمامنا عدد كبير من المُباريات يجب علينا أن نتحسن".
وواصل :"دائماً اشعر بالمسؤولية عند الخسارة، أعتقد بأن الأمور كانت ضدنا طوال المباراة".
وأكمل مدرب البارسا: "تسديدة واحدة طوال المُباراة ؟ أعتقد هذا ما يحدث خارج ملعبنا".
وزاد بقوله: "الان نحن في الموسم ويجب علينا ان نكون في اعلى مستواياتنا ، يجب ان نكون في احسن حال لترجمة الفرص للاهداف".
وحول خسارة الليجا ؟ قال فالفيردي: "لقد بدأنا بداية جيدة هذا الموسم لكن امامنا عدد كبير من المُباريات .. يجب علينا ان نتحسن ".
وأتم بقوله: "لم أكن أعلم أننا اكثر فريق تلقي للأهداف في الدوري إنه أمر مقلق بالفعل".
وخسر برشلونة مساء اليوم أمام غرناطة بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".