رياضة | عاجل - أول تعليق من فالفيردي عقب خسارة برشلونة أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من فالفيردي عقب خسارة برشلونة أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب خسارة فريقه أمام مضيفه غرناطة بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"لقد قدمنا مباراة سيئة اليوم أمام غرناطة، وعلينا إدراك مزايا الخصوم".

وأضاف :"لم نستحق الفوز في مباراة اليوم، لقدم عانينا في اللقاء، وكنا هناك قصور في الشق الهجومي".

وتابع :"أتحمل مسئولية الخسارة في المباراة، وأنا قلق جدًا عن عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز خارج الكامب نو".

وواصل :"المباراة لم تكن جيدة من قبل فريقنا، وعلينا العمل جيدًا لتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها".

وحول فرص فريقه في الفوز بالليجا بعد الخسارة قال :"لقد بدأنا بداية سيئة هذا الموسم لكن أمامنا عدد كبير من المُباريات يجب علينا أن نتحسن".

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وواصل :"دائماً اشعر بالمسؤولية عند الخسارة، أعتقد بأن الأمور كانت ضدنا طوال المباراة".