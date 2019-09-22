رياضة | سيد معوض يقترب من الإنضمام لجهاز البدري في منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد معوض يقترب من الإنضمام لجهاز البدري في منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب سيد معوض مدرب النادى الأهلى السابق من الدخول فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى سيقوده حسام البدري خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعمل سيد معوض مع حسام البدري فى الجهاز الفنى للنادى الأهلى موسم 2016_2017 وتوج مع الفريق ببطولتي الدوري وكأس مصر كمدرب.

وكان سيد معوض أحد نجوم الكرة المصرية السابقين فى مركز الظهير الأيسر كلاعب فى نادى الإسماعيلي والنادى الأهلي وتوج مع منتخب مصر كلاعب بكأس الأمم الإفريقية مرتين 2008 و2010.

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واجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مع حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، من أجل إطلاح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سياسة المدرب الجديد للفراعنة خلال المرحلة المقبلة وأيضاً على معرفة مقتراحاته للجهاز المعاون الذى سيكون معه فى قيادة المنتخب الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وحددت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى مع البدري يومين للإستقرار على الجهاز المعاون ثم إقامة مؤتمر صحفي للإعلان رسمياً عن الجهاز الجديد لمنتخب مصر.