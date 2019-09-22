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رياضة | صور مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة بيراميدز وإنبي في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير

الإتفاق

0

x
17:15

1

الفيصلي

الفتح

0

x
17:20

2

الأهلي

الاتحاد

1

x
19:20

3

الهلال

ليستر سيتي

2

x
13:30

1

توتنهام هوتسبير

مانشستر سيتي

8

x
16:00

0

واتفورد

إيفرتون

0

x
16:00

2

شيفيلد يونايتد

أتلتيكو مدريد

0

x
18:30

0

سيلتا فيجو

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غرناطة

2

x
21:00

0

يوفنتوس

2

x
18:00

1

هيلاس فيرونا

ميلان

0

x
20:45

2

انتر ميلان

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

4

x
15:30

0

كولن

الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش

0

x
15:00

1

المقاولون العرب

الجونة

0

x
17:30

1

الإسماعيلي

بيراميدز

4

x
20:00

0

إنبي

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الكلمات الدلائليه
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