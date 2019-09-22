رياضة | صور مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإتفاق 0 x

17:15 1 الفيصلي الفتح 0 x

17:20 2 الأهلي الاتحاد 1 x

19:20 3 الهلال الدوري الإنجليزي ليستر سيتي 2 x

13:30 1 توتنهام هوتسبير مانشستر سيتي 8 x

16:00 0 واتفورد إيفرتون 0 x

16:00 2 شيفيلد يونايتد الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد 0 x

18:30 0 سيلتا فيجو Advertisements غرناطة 2 x

21:00 0 برشلونة الدوري الإيطالي يوفنتوس 2 x

18:00 1 هيلاس فيرونا ميلان 0 x

20:45 2 انتر ميلان الدوري الألماني بايرن ميونيخ 4 x

15:30 0 كولن الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش 0 x

15:00 1 المقاولون العرب الجونة 0 x

17:30 1 الإسماعيلي بيراميدز 4 x

20:00 0 إنبي

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