رياضة | صدمة جديدة في الأهلي بسبب صخرة الدفاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة في الأهلي بسبب صخرة الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر صدمة قوية بشأن محمود متولي مدافع الفريق الذي غادر مباراة السوبر المصري أمام الزمالك للإصابة.

وأتثبت الفحوصات الطبية المبدئية التي خاضع لها محمود متولي مدافع الأهلي إلى تعرضه إلى إصابة بتمزق في العضلة الخلفية مما يعني غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا.

يعاني الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، من أزمة دفاعية كبيرة بعد إصابة الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود متولي خلال لقاء الزمالك أمس بلقاء السوبر المصري وتأكد غيابهم عن لقاء سموحة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن فايلر استقر على الدفع بأيمن اشرف في الدفاع وأن هناك محاولات لتجهيز رامي ربيعة بجانبه بسبب وجود تحذيرات طبية من مشاركته.

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وتابع المصدر أنه في حالة عدم جاهزية ربيعة سيتم الدفع بمحمد هاني بجانب أيمن أشرف في الدفاع بعدما تألق اللاعب في هذا المركز خلال لقاء الفريق في القمة أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في أخر أيام الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز أمس على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء السوبر الذي أقيم أمس الجمعة حيث أحرز أهداف الأهلي جونيور أجايي "هدفين" وحسين الشحات، بينما أحرز هدفي الزمالك محمود علاء، مدافع الفريق، من ضربتي جزاء