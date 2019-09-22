الامارات | مدرب العين: ليس مقبولاً تلقي هدفين على أرضنا.. وفوزنا على كلباء مستحق

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: ليس مقبولاً تلقي هدفين على أرضنا.. وفوزنا على كلباء مستحق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غمرت المشاعر الحاضرين في استاد هزاع بن زايد، حينما أهدى الدولي التوغولي لابا كودجو أول أهدافه التي سجلها لفريق العين في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وجاءت في شباك فريق اتحاد كلباء لروح والده الذي توفى الأربعاء الماضي، إذ ركض اللاعب بعد تسجيله للهدف من منطقة جزاء «النمور» باتجاه دكة بدلاء فريقه ليرفع قميصاً أبيض يحمل صورة والده الراحل مع عبارة مكتوبة بأحرف إنجليزية وتعني «ارقد بسلام أبي».

وكان العين قد اقتنص فوزاً صعباً من كلباء 3-2، جاء بعد معاناة لـ«الزعيم» رغم أنه يلعب على أرضه وبين جمهوره، واعتبر مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو أنه «من غير المقبول أن يتلقى العين هدفين في شباكه على أرضه وبين جمهوره»، وقال إنه سيسعى لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال هذه المباراة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «فوزنا على كلباء مستحق، فقد حققنا الأهم رغم غياب كايو بعد تعرضه لإصابة خفيفة في الدقائق الـ10 الأخيرة من التدريب الختامي».

وتابع: «أعترف بأن هناك بطئاً في نقل الكرة، غير أننا نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل سبع فرص محققة».

وتابع: «أحرزنا الأهداف بالصورة التي تدربنا عليها، وأنا والجهاز الفني المعاون لي على قناعة تامة وثقة كبيرة بكل العناصر، وقد واجهنا فريقاً يلعب بأسلوب دفاعي محكم وتضييق المساحات».

وكان لابا كودجو أحد نجوم اللقاء، إذ خاض المباراة رغم وضعه النفسي الصعب، إثر وفاة والده بعد صراع مع المرض. وفضل خوض المباراة الافتتاحية في الدوري بدل السفر وحضور مراسم الدفن في مسقط رأسه بالتوغو.

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ولم يكتفِ كودجو بتسجيل الهدف الافتتاحي لفريقه، بل لعب أدواراً أخرى بينها صناعة الهدف الثاني الذي سجله جمال معروف بجانب القيام بأدوار دفاعية بالعودة في بعض الأوقات، وهو ما ساعد في تخفيف حدة الضغط على دفاع فريقه أمام سيل من الهجمات التي قادها لاعبو كلباء.

وتوّجت الجماهير العيناوية كودجو كأفضل لاعب في المباراة، بعد منافسة محتدمة مع الجزائري عبدالرحمن مزيان والمدافع سعيد جمعة في الاستفتاء الذي أجراه الموقع الرسمي للنادي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عقب نهاية اللقاء.

يذكر أن اللاعب التوغولي أثبت وجوده مبكراً مع الفريق بتسجيله هدفين في شباك فريق شباب الأهلي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وتوجه لابا كودجو عقب نهاية المباراة باتجاه المدرجات المواجهة للمنصة الرئيسة، التي شهدت حضور أعداد مقدرة من الجماهير التوغولية التي انتظرته لتحيته على الأداء الذي قدمه خلال المباراة.

في جانب آخر أكد مشرف فريق العين، محمد عبيد حماد أن كايو سيحتاج إلى أسبوعين من العلاج قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ما يعني غيابه رسميا عن مواجهة الوصل في الجولة الثانية الخميس المقبل. ونفى حماد في تصريحات صحافية أن يكون غياب كايو بسبب خلاف بينه وبين المدرب، معتبرا ذلك من الشائعات.

فيفياني: لا نستحق الخسارة

قال مدرب فريق اتحاد كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، إنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه لاعبو فريقه في اللقاء. وأكد في المؤتمر الصحافي، أن كلباء «لا يستحق الخسارة قياساً بما قدمه». وتابع «استقبال هدف في الدقائق الأخيرة كان بسبب الأخطاء التي وقعنا فيها، لقد استفاد فريق العين من هذه الأخطاء وسجل هدف الفوز».