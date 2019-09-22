الامارات | مباراة المنتخب وإندونيسيا تقام بحضور الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة المنتخب وإندونيسيا تقام بحضور الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى اتحاد الإمارات لكرة القدم رداً رسمياً من الاتحاد الآسيوي يؤكد السماح للجماهير بحضور مباراة الأبيض أمام نظيره إندونيسيا، يوم 10 أكتوبر المقبل، وستقام على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً فيتنام وتايلاند وماليزيا. وأكد أمين عام الاتحاد، محمد بن هزام، في تصريحات صحافية، أنهم خاطبوا الاتحاد القاري حول الحضور الجماهيري، بعد قرار لجنة الانضباط الآسيوية، في مارس الماضي، بإقامة أول مباراة للأبيض على أرضه من دون جمهور، فأكد «الآسيوي» رسمياً السماح بحضور الجمهور، كون القرار لا يسري على التصفيات الحالية لأنها تحت مظلة الاتحاد الدولي «فيفا». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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