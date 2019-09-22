الامارات | الدوري لم يبح بأسراره

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري لم يبح بأسراره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ دوري الخليج العربي بشكل جيد وبمستوى فني قد يبشر بظهور مختلف للعديد من الفرق عن الموسم الماضي، حيث لم تكن هناك فوارق كبيرة بين الفرق خصوصاً المرشحة للمنافسة على لقب الدوري وتلك التي دائماً ما تكون في صراع الهبوط، حيث أحرج اتحاد كلباء العين الذي فاز بصعوبة في الثواني الأخيرة، كما ألحق الفجيرة الخسارة بالوحدة الذي كان القائمون عليه قد أكدوا أن لقب الدوري هو الأساس بالنسبة للفريق، لكن هناك 25 مباراة داخل المستطيل الأخضر، والحكم على مستوى الفرق ومدى قدرتها على المنافسة لايزال مبكراً.

البداية تؤكد أن فرق خورفكان واتحاد كلباء والفجيرة وحتا لن تكون ضيوف شرف، فعلى الرغم من خسارة حتا بثلاثية إلا أنه قدم أداء جيداً خصوصاً في الشوط الأول وكان نداً قوياً لشباب الأهلي، بينما ظهرت الثقة في أقدام فريق خورفكان وهو يلاعب حامل اللقب فريق الشارقة، وفي اتحاد كلباء برز اللاعبون الأجانب خصوصاً ياسين البخيت، المتمرس في دورينا، والفجيرة ظهر بشكل مختلف تماماً في التشكيل عن الموسم الماضي ليحرز أول ثلاث نقاط بفوز غالٍ على الوحدة بهدف وحيد أكد وجود خلل كبير في دفاع الوحدة.

العين لم يقدم ما انتظره الجمهور من مستوى فني، وتأكد أن غياب كايو، سيكون مؤثراً في الفريق حيث لم يظهر في التشكيلة بداعي الإصابة، ليجد الفريق صعوبة في اختراق دفاع كلباء، لكنه أنقذ نفسه في الثواني الأخيرة بهدف الفوز.

ديربي الوصل والنصر لم يكن سيئاً كونه انتهى بنتيجة سلبية، بل كان هناك حذر وتكتيك من المدربين منذ البداية، حيث تسلم الوصل المبادرة في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني نجح النصر في امتلاك الكرة والهجوم في مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً متميزاً.

وشهدت الجولة أول ظهور للاعب عمر عبدالرحمن، بقميص الجزيرة عقب اشتراكه في الشوط الثاني ولقي استقبالاً كبيراً من الجماهير، وقدم عدد من اللمسات الفنية مع الموهوب الآخر خلفان مبارك، وكل منهما كان على دكة البدلاء واشتركا في الشوط الثاني.

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ورصدت «الإمارات اليوم»، سؤالاً عن رأي الجمهور في انطلاقة دوري الخليج العربي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. كيف ترى انطلاقة دوري الخليج العربي والظهور الأول للفرق المرشحة للمنافسة على لقب البطولة»، وتم رصد ثلاث إجابات، هي: «مستوى جيد، بعيد عن التوقعات، من الصعب الحكم في أول جولة».

وقال 49% من المشاركين الذين بلغ عددهم 420 مشاركاً إنه من الصعب الحكم من أول جوله، فيما قال 28% إن المستوى كان جيداً، وأكد 23% أن المستوى بعيد عن التوقعات.

من جانبه، قال المحلل الرياضي، مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت الجولة الأولى بشكل فني أفضل من المواسم السابقة، على الرغم من غياب المفاجآت».

وأضاف: «ظهر الفجيرة واتحاد كلباء بمستوى جيد جداً على الرغم من خسارة كلباء غير المستحقة، الا أنه أحرج العين في ملعبه وقدم أسلوب لعب متوازناً بين الدفاع والهجوم وتميز الأجانب ذو الخبرة الميدانية في الانتقال من الدفاع للهجوم بالمهارة الفردية والإسناد الجيد من بقية الفريق، أما في ديربي دبي فكنا نتوقع مستوى افضل من الفريقين، خصوصاً في الأداء والأهداف، وننتظر الأسبوعين المقبلين، حتى يكون الرأي الفني أكثر وضوحاً».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق بعد الجولة الأولى، يرجى الضغط على هذا الرابط.