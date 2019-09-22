الامارات | أسطورة الكرة الألمانية يطالب رئيس البايرن بالاعتذار لتير شتيغن

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الكرة الألمانية يطالب رئيس البايرن بالاعتذار لتير شتيغن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب النجم وأسطورة الكرة الألمانية السابق لوتار ماتيوس، رئيس نادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، بالاعتذار بعد التصريحات التي وجه خلالها تعدياً لفظياً بحق حارس برشلونة والمنتخب الألماني مارك تير شتيغن.

ويأتي انتقاد هونيس لتير شتيغن في إطار الخلاف المثار حول جلوس الأخير على مقعد البدلاء احتياطياً للنجم مانويل نوير، قائد المنتخب والحارس الأساسي للمانشافت، والمحترف ضمن صفوف بايرن. وفي تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية الرياضية، قال ماتيوس، صاحب العدد القياسي من المشاركات مع منتخب بلاده: «هذا هو أولي هونيس في صورته النمطية»، مشيراً إلى أن هونيس غالباً ما يقول في انفعالاته أشياء، ربما تجعله يشعر بالأسف بعدها.

وأضاف ماتيوس (58 عاماً) أن «كثيراً من تصريحات هونيس لم تكن هناك حاجة إليها»، لافتاً إلى أنه ما كان ينبغي لهونيس صياغة كلامه على هذا النحو. وكان هونيس، والنجم المخضرم كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، تدخلا بكلام حاد في الجدل الدائر حول حراسة المرمى في المنتخب وانتقدا تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، الذي كان أعرب صراحة عن استيائه من بقائه على مقعد البدلاء لنوير. وطالب هونيس ورومينيغه من مسؤولي المنتخب المزيد من الدعم لنوير. من جانبه، كان أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد رفض هجوم هونيس ورومينيغه على تير شتيغن. وأعرب ماتيوس عن اعتقاده بعدم وجود ضرورة لإحداث تغيير في حراسة المرمى في المنتخب وقال لمحطة (شبورت 1): «طالما لم يفعل نوير أخطاء، ينبغي عدم تغيير الحارس»، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تفهمه لتصريحات تير شتيغن: «فقد نَفَّس عن غضبه بعض الشيء لكنه لم يقل شيئاً ضد مانويل، وأنا أفهم تير شتيغن تماماً، فقد تصرف خلال الأشهر الـ15 أو الـ16 الماضية بروح الزمالة، والموضوع الآن ليس هجوماً ضد نوير».

شتيغن أبدى علناً استياءه من جلوسه على الدكة مع ألمانيا.