الامارات | الجزيرة يحتفل بالموسم الجديد من «ياس مول» بمشاركة نجومه الجدد

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحتفل بالموسم الجديد من «ياس مول» بمشاركة نجومه الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام نادي الجزيرة أول من أمس، حفلاً في المركز التجاري «ياس مول»، بمناسبة الاحتفال بانطلاق الموسم الجديد لفريق كرة القدم بمشاركة جماهيرية وإعلامية واسعة. وشارك في الاحتفالية عدد كبير من نجوم الفريق يتقدمهم عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت، بالإضافة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري ومسؤولي إدارة النادي. وجرت الاحتفالية بمنطقة المُشجعين بساحة تايم سكوير لتدشين الموسم الجديد. والتقط لاعبو الفريق مع الجماهير الصور التذكارية، كما تم عرض القميص الجديد للفريق، وتخصيص جلسة لتوجيه الأسئلة لمدرب الجزيرة الهولندي يورغن ستريبل.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي عايض مبخوت، في تصريحات صحافية، أن الاحتفالية الترويجية لاسم النادي التي بدأت أول من أمس، واستمرت أمس أيضا، لتقديم اللاعبين الجدد والمدرب والقميص الجديد لن تكون قاصرة فقط على إقامتها في «ياس مول»، ولكن النادي يُخطط لإقامة المزيد من هذه الفعاليات لخلق حالة من التواصل الدائم مع جماهيره في كل مكان.

وأضاف: «النادي على قناعة كاملة بأهمية الدور الجماهيري لدعم الفريق سواء في المباريات المحلية أو الخارجية، لهذا أقمنا تلك الاحتفالية التي حققت مردوداً إيجابياً، وساعد على تحقيق هذا المردود التنظيم الرائع والفعاليات المختلفة التي جرت في الحفل».

وقال: «هدف الجزيرة واضح من أي بطولة يُشارك فيها هذا الموسم وهي المنافسة والفوز بالألقاب، إذ نرى أن النادي الذي يتعاقد مع كل هذه الأسماء الموجودة حالياً ضمن تشكيلة الفريق سيسعى إلى عمل كبير وكبير جداً».

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وقال: «نتمنّى من العناصر التي تم استقطابها سواء على مستوى المواطنين أو الأجانب أن يحققوا جميع الأهداف والطموحات التي يصبو إليها النادي هذا الموسم، وإن كنت أرى أن الظهور الأول للنادي في دوري الخليج العربي قد حقق لنا بداية مطمئنة إلى حد كبير، اذ أخذنا الأهم من المباراة وهو النقاط الثلاث».

المسعود نائباً لرئيس شركة الكرة

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة نائب رئيس هيئة الشرف، قراراً بتعيين طارق أحمد المسعود نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، وفق ما جاء في حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».