الامارات | «الأبيض الصغير» يطلب العلامة الكاملة في تصفيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الصغير» يطلب العلامة الكاملة في تصفيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم المنتخب الوطني للناشئين، اليوم، مبارياته في تصفيات كأس آسيا للناشئين، المقامة في ضيافة قرغيزستان، من خلال لقاء المنتخب اللبناني. ويسعى الأبيض لتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة، بعد حسم التأهل إثر الفوز الأخير على قرغيزستان 2-1، وقبله على العراق 1-صفر.

وأكد مدير المنتخب، سالم اليعقوبي، في تصريحات صحافية: «مباراة لبنان مهمة لتحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة، وتأكيد التأهل عن جدارة واستحقاق»، مشيداً بالجهود المبذولة من الجهاز الفني والكادر الطبي للمنتخب، في إجراء عملية الاستشفاء بعد كل مباراة، لتفادي حالة الإجهاد التي قد تنتج بعد نهاية كل مباراة، خصوصاً أن الفارق بين كل مباراة وأخرى يوم واحد فقط.

بدوره قال قائد الأبيض، أحمد الظاهري، في تصريحات صحافية: «المعنويات مرتفعة بعد تحقيق نتائج جيدة خلال الجولتين الماضيتين من التصفيات، ولدينا تعليمات من الجهاز الفني للمنتخب، بالاستمرار في تقديم أداء فني جيد واللعب على الفوز».