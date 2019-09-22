الامارات | خالد القاسمي يحقق المركز الرابع في «رالي الأردن»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القاسمي يحقق المركز الرابع في «رالي الأردن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشيخ خالد بن فيصل القاسمي قائد فريق أبوظبي للسباقات مع ملاحه الفرنسي زافير بانسيري على متن بيجو 3008 دي.كيه.آر، المركز الرابع في رالي باها الأردن (الجولة السابعة وقبل الأخيرة من «فيا» كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة - باها)، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام واختتم أمس، في المملكة الأردنية الهاشمية في محافظة العقبة.

ووقف القاسمي في اليوم الأول من الرالي «المرحلة الاستعراضية» لمسافة 3 كم، بالمركز الخامس بعد أن قطع المسافة بزمن وقدره 03:07 دقائق، أما اليوم الثاني فواجه القاسمي صعوبات ملاحية ليحتل المركز الرابع عبر مرحلتي «الصالحية» لمسافة 211 كم قطعها بزمن قدره 2:26:33 ساعة و«الديسي» 79 كم قطعها بزمن قدره 59:59 دقيقة، وفي اليوم الثالث والأخير ورغم مشكلات في أجهزة «التيربو» حقق القاسمي المركز الثالث في مرحلة «وادي رم» بعد أن قطع مسافة 211 كم بزمن قدره 2:10:06 ساعة، لينهي منافسات الرالي بالمركز الرابع في الترتيب العام بعد أن حقق زمن 5:39:45 ساعات.