الامارات | الشحات: جماهير الأهلي هي كلمة السر في كل البطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: جماهير الأهلي هي كلمة السر في كل البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى لاعب فريق الأهلي المصري حسين الشحات، لقب كأس السوبر المصري لكرة القدم، لجماهير فريقه. وكان الأهلي فاز باللقب للمرة 11 في تاريخه، بعد تخطيه عقبة غريمه التقليدي الزمالك 3 /‏‏2 في المباراة التي أُقيمت بينهما أول من أمس، في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وقال الشحات في تصريحات عقب المباراة: جماهير الأهلي دائماً كلمة السر في التتويج بالبطولات. وأضاف أن بطولة السوبر جاءت في توقيت مثالي، خصوصاً أنها في بداية الموسم، وهو ما يمثل نقطة انطلاقة قوية للفريق، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات ليس جديداً على ناديه. واختتم الشحات قائلاً إن الفريق يركز على الاحتفاظ بلقب الدوري واستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أنه هو الهدف الأكبر الذي يسعى إليه مع زملائه.

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في جانب آخر، كشف خالد محمود طبيب فريق الأهلي المصري أن عمرو السولية لاعب الوسط، اشتكى إصابة بكدمة في واجهة القدم، وذلك بعد نهاية مباراة كأس السوبر. وأضاف محمود في تصريحات عقب المباراة أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق غادر المباراة بعد أن تعرض لإصابة بإجهاد في عضلة السمانة، في حين اشتكى محمود متولي إصابة في العضلة الخلفية مما اضطره لعدم استكمال المباراة. في المقابل، احتفل محمد مجدي (قفشة) بلقبه الأول مع الأهلي منذ انضمامه إليه في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال «قفشة» في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «المباراة كانت فيها متعة كبيرة في البداية، لكن نهايتها كانت صعبة، بعد الظروف التي تعرض لها الفريق بإصابة ثنائي الدفاع، لكننا توجنا باللقب».

ثلاثي الأهلي، السولية وياسر إبراهيم ومحمود متولي يتعرضون للإصابة.