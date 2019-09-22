الامارات | 400 مشارك يظهرون في «تحدي الثلج» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مشارك يظهرون في «تحدي الثلج» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات النسخة العاشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» الذى نظمه سكي دبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي في «مول الإمارات»، أول من أمس، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، تألق إماراتي عندما حل عندما عبدالرحمن أحمد، ومحمد محمد في المركزين الثاني والثالث على التوالي في فئة المحترفين الرجال بعد إنهاء الأول السباق في زمن قدره 25:41 دقيقة، والثاني 25:46 دقيقة، فيما فاز الإماراتي علي المروي من شرطة دبي بالمركز الثالث في منافسات فئة الإيليت بعد إنهائه السباق في زمن قدره 20:34 دقيقة، فيما فاز بالمركز الأول النيوزيلندي فيليب إلدر ب بعد إنهائه السباق في زمن قدره 21:45 دقيقة.

وتوجت البريطانية كيم جيمس بالمركز الأول في منافسات فئة المحترفين سيدات بعد إنهائها السباق في زمن قدره 28:14 دقيقة، تلتها الكندية لورا جيبسون في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 30:28 دقيقة، وحلت الهندية موكتا في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 30:41 دقيقة.

وفي منافسات فئة الإيليت رجال، فاز الكولمبي يون مورينو بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 19:32 دقيقة، تلاه في المركز الثاني الكندي دارين بورك الذي أنهى السباق في زمن قدره 19:47 دقيقة، كما فازت بفئة الإيليت سيدات البريطانية جيسيكا تول بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 20:21 دقيقة، تلتها الكولومبية جينا غارسيا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 23:19 دقيقة، وجاءت البيلاروسية أولجا ناوموفا في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 23:52 دقيقة.

Advertisements

وضمن فئة المؤسسات رجال، فاز الفرنسي أوليفر سايز بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 27:06 دقيقة، تلاه في المركز الثاني البرتغالي جوزيه بيريرا في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 27:23 دقيقة، وجاء الإماراتيان عارف دون وفضل حسن في المركزين الثالث والرابع على التوالي بعد إنهائهما السباق في زمن قدره 27:52 دقيقة.

وحققت الجنوب إفريقية إرين دي ويت المركز الأول في فئة المؤسسات بعد إنهائها السباق في زمن قدره 36:04 دقيقة، تلتها البرتغالية ليليانا فيرنانديز في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 38:04 دقيقة، وجاءت الإندينوسية أليفا روفي في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 46:08 دقيقة. وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن البطولة شارك فيها 400 متسابق يُمثلون 28 دولة، إلى جانب مسؤولي الفرق الحكومية والخاصة وفي مقدمتهم فرق مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بقيادة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة، وهيئة الصحة في دبي.

وكان من أبرز الدول التي شاركت في المنافسات أستراليا، بريطانيا، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، كرويا الجنوبية، نيوزيلاندا، فرنسا، الهند، كولومبيا، بيلاروسيا، البرتغال، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، إسبانيا، روسيا، أوكرانيا، أوغندا، مصر، سويسرا. وأقيمت البطولة ضمن أربع فئات هي: المحترفين، والإيليت، والشركات، والهواة، وتضمن السباق أكثر من 23 عائقاً جليدياً متنوعاً.

وفي ختام المنافسات قام مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، خالد العور، ومدير عمليات الرياضات الثلجية للتسلية والترفيه في سكي دبي كريس ديفيد، بتكريم الفائزين بالميداليات والجوائز المميزة التي قدمها الرعاة الرئيسون للمسابقة.