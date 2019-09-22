الامارات | أولى جولات «الشراعية 22 قدماً» تنطلق الجمعة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أولى جولات «الشراعية 22 قدماً» تنطلق الجمعة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل، سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي، التي تأتي ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب اعتباراً من اليوم حتى يوم الخميس المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.

ويشمل التنافس في أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً فئتين: الأولى للناشئين والثانية للشباب، بعد اعتماد هذا النظام خلال الموسم الماضي. ويتضمن البرنامج الزمني للسباقات البحرية في روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إقامة الجولة الأولى يوم الجمعة المقبل، بينما ينتظر أن تقام منافسات الجولة الثانية في فبراير المقبل.