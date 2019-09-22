الامارات | 10 رسائل كشفت عنها الجولة الأولى من دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل كشفت عنها الجولة الأولى من دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الأولى من دوري الخليج العربي إثارة كبيرة، بعدما أقيمت سبع مباريات، أسفرت عن فوز أربعة أندية على ملعبها، هي الجزيرة والشارقة والعين والفجيرة، وفريق واحد فقط فاز خارج أرضه هو شباب الأهلي، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، كما شهدت الجولة أول بطاقة حمراء، بينما لم يتم احتساب أي ركلة جزاء، في المقابل كشفت الجولة الأولى عن 10 رسائل لشكل المنافسة في الجولات المقبلة. «الإمارات اليوم» تستعرضها على النحو التالي:
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