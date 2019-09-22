شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الريال يجهز صفعة مدوية لـ«زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مفاجأة من العيار الثقيل، انتهى شهر العسل بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، والفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، وذلك عقب تكرار سقوط الملكى فى فخ النتائج السلبية منذ بداية الموسم، سواء على الصعيد الأوروبى أو المحلى، حيث تلقى الريال هزيمة ساحقة فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسى، بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب «حديقة الأمراء». وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز بدأ بالفعل فى تجهيز إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد، فى أى سقوط للميرنجى خلال المباريات المقبلة، حيث بدأ بالفعل فى الحديث مع البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد، من أجل العودة مرة أخرى لتدريب الملكى، لاسيما وأنه لم يرتبط بأى عقد وتوقف عن العمل منذ إقالته من تدريب الشياطين الحمر منذ ديسمبر الماضى.

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وقالت الصحيفة إن بيريز يسعى إلى تجهيز جوزيه مورينيو لتولى المهمة الفنية للملكى خلال الفترة المقبلة، وتولى المدرب البرتغالى قيادة ريال مدريد فى الفترة ما بين 2010-2013، وحصل على لقب الدورى الإسبانى.

ويشعر بيريز بأن مورينيو هو المدرب الوحيد القادر على قلب الأوضاع فى مدريد، خاصة أن البرتغالى كان منفتحًا على العودة مرة أخرى فى مارس عندما تمت إقالة سانتياجو سولارى، وأثناء تواجده كضيف على إحدى القنوات البرتغالية الأسبوع الماضى قال مورينيو: «ريال مدريد كان أفضل تجربة لى بسبب ما تعلمته كمدرب، وكرجل، بجانب حصولى على دروس كبيرة فى مسيرتى وفى الحياة بشكل عام.. إنها أفضل ذكرى فى حياتى المهنية، لقد كانت رائعة».

كما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن تشابى ألونسو، لاعب الريال السابق مرشح لخلافة زيدان، مؤكدة أن اللاعب يلقى تقديرا كبيرا من رئيس نادى ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذى يفكر فى الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة. وانتشرت تقارير تؤكد أن إدارة النادى الملكى أصبحت لا تثق فى قرارات «زيزو» بعدما منحته كل الصلاحيات فى البداية لبناء فريق قوى فى ولايته الثانية مع الملكى. وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز أخبر المقربين إليه بأنه أخطأ بالسماح لتشابى ألونسو بالرحيل والتدريب فى ناد آخر، وأنه يعد الأقرب لخلافة زيدان، وليس راؤول جونزاليس.