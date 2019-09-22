شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يكثف استعداداته للزمالك بحثًا عن ضربة البداية السعيدة فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته فى معسكره المغلق الذى أقيم مؤخرا لمدة 72 ساعة بأحد فنادق برج العرب بمشاركة 30 لاعبا، تحت قيادة مديره الفنى طلعت يوسف، على أن يعود الفريق مجددا لأداء مران خفيف بملعبه بسموحة، ثم يتوجه للمبيت فى القاهرة، اليوم، استعدادا لمواجهة الزمالك المحدد لها الإثنين فى إطار افتتاح منافسات الدورى العام الممتاز للموسم الجديد. كان طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، طالب الجهاز الإدارى بتجهيز فيديوهات لمباريات الزمالك الأخيرة، سواء فى نهائى كأس مصر أمام بيراميدز أو المواجهة الإفريقية الأخيرة للفريق أمام جينيراسيون السنغالى للوقوف على طريقة لعب الزمالك ومواطن القوة والضعف بصفوف الفريق، ولن تخرج تشكيلة زعيم الثغر لمواجهة الزمالك عن اللاعبين الذين تم اصطحابهم إلى المعسكر الأخير ببرج العرب، وهم: عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل وويلسون ويوسف حسن ومحمود رزق وإسلام جمال وصبرى رحيل وأحمد نبيل مانجا وخالد قمر وخالد الغندور وأيمن غباشى وأسامة العزب والسيد سالم ونور السيد ومحمد ناجى جدو وكريم الديب وبناهينى وأحمد حجى ومحمود شعبان وأحمد راشد وهشام محمد ومحمد أنور وأحمد شلبى وأوكوى ومروان عطية وصبحى سليمان ومروان النجار.

من جانب آخر انتهت اللجنة المشكلة لتنظيم مباراة الاتحاد السكندرى مع العربى الكويتى فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية على كأس محمد السادس، والتى تقام على استاد الإسكندرية، الجمعة المقبل، بحضور خمسة آلاف مشجع، وبإدارة تحكيمية للدولى الجزائرى مصطفى غربال، من كل الأمور الخاصة بالمباراة، حيث تصل إلى الإسكندرية، الأربعاء المقبل، بعثة فريق العربى الكويتى، وقرر المهندس محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد، استقبال بعثة الفريق بنفسه بالمطار فى ظل الاستقبال الحافل لبعثة الاتحاد السكندرى فى مباراة الذهاب بالعاصمة الكويتية، كما أعطى تعليماته للجنة المنظمة للمباراة بالعمل على تسهيل كل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للفريق الضيف ردًا على الحفاوة التى قُوبلت بها بعثة الاتحاد هناك، وتقرر أن يخوض فريق العربى الكويتى تدريباته لمدة يومين على ملعب فندق إقامته، على أن يخوض مرانه الأساسى، الخميس، على استاد الإسكندرية، ويسبقه الاتحاد بالمران على الاستاد، الأربعاء، ويُعقد المؤتمر الخاص بالمباراة الخميس المقبل.