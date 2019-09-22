شكرا لقرائتكم خبر عن المنيرى: الفراعنة أول من اكتشفوا الطب الرياضى وطرقهم فى العلاج تستخدم حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور مصطفى المنيرى أن الطب الرياضى اكتشفه الفراعنة، حيث إن قدماء المصريين من أوائل الشعوب التى مارست الطب والرياضة، وسجّلوا ذلك على جدران المعابد والمقابر، والبرديات الطبية أيضًا.

وأضاف «المنيرى»: «مارس المصريون كثيرا من الرياضات خلال حياتهم اليومية أو أثناء احتفالاتهم، كما سجلت جدران المعابد، ومن الطبيعى أن تحدث إصابات، خصوصا عند ممارسة الرياضات الواقعية مثل المصارعة أو الملاكمة أو الصيد أو الفروسية والعدو وكذلك عند ممارستهم الرياضات غير الالتحامية، مثل الرقص الإبداعى أو رقص أكروباتى.

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وتابع: برع المصريون القدماء فى علاج إصابات خلع الكتف ورد الخلع بطريقة مازال الأطباء حتى الآن يتبعونها، كذلك التواء الكاحل، وخلع مفصل الفك، هذا بجانب علاج تقلص العضلات بعمل استطالة العضلات أو بالتدليك وكذلك لتقليل الألم باستخدام مخدر موضعى من بودرة الأحجار تحتوى على كبريتات الكالسيوم وإضافة حامض الخليك لتكوين كاربونيك أسيد.

وأشار المنيرى إلى أنه رغم الإيمان العميق للإغريق بقدرات «أبوقراط»، إلا أنهم اعتبروا «إيمحتب» إله الطب. وأضاف أنه مع بزوغ الألعاب الأولمبية القديمة ظهر أول طبيب متخصص فى علاج المصارعين «جالينيوس».

وأوضح «المنيرى» أنه على الرغم من توقف الألعاب الأولمبية القديمة لعدة قرون من قبل الرومان، إلا أن الأطباء المسلمين برعوا فى هذا الفرع من فروع الطب، وعلى الأخص ابن سينا، الذى أوضح دور الرياضة فى علاج الأمراض وكذلك أهمية علوم التغذية والوظائف الحيوية لجسم الإنسان. وتابع: «مع عصر النهضة وإعادة الألعاب الأولمبية الحديثة لم يقتصر الطب الرياضى على علاج اﻹصابات الرياضية أو الوقاية منها، بل كان له دور كبير فى علاج كثير من الأمراض».

وأشار المنيرى إلى أسماء عدد من رواد الطب الرياضى بمصر أمثال الدكتور خطاب باتحاد كرة القدم والدكتور عبدالغنى البشرى والدكتور محمد عبدالحليم والدكتور عبدالله جورج والدكتور ممدوح مصباح بنادى الزمالك.