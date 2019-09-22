مدرب المنتخب الوطني: الحكم حاول إرباك لاعبينا وانحاز بشكل واضح لقطر

السبت 21 سبتمبر 2019

مدرب المنتخب النفيعي

كتب الخليج 365-صنعاء

قال مدرب المنتخب الوطني للناشئين إن المبارات كانت قوية رغم فترة الإعداد القصيرة إلا أننا قدمنا مباراة كبيرة و خرجنا بالتعادل الايجابي.



وذكر مدرب المنتخب النفيعي في تصريحات صحفية أن حكم المباراة كان منحازا لمنتخب قطر وقد ظهر وهو يترصد أخطاء بسيطة للاعبينا ويتجاوز أخطاء واضحة للاعبي منتخب قطر وحاول بذلك إرباك لاعبينا إلا أنهم استطاعوا أن يحافظوا على هدوئهم داخل الملعب.

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وأوضح أنه رغم فارق الإمكانيات بين المنتخبين على اعتبار ان منتخبنا كان فترة الإعداد له قصيرة ولم يخض أي مباريات تجريبية في الوقت الذي تمتع المنتخب القطري بإمكانيات وخوضه لعدة مباريات تجريبية خارجية كان آخرها مع المنتخب الإسباني.

مشيرا أن معظم لاعبي المنتخب الوطني متجنسين من دول أخرى مثل مصر والسودان وغيرها ورغم ذلك فقد كان منتخبنا هو الأفضل من حيث الأداء والسرعة وقدمنا مباراة كبيرة.

بدوره قال مساعد مدرب المنتخبنا الناشئين ": المباراة صعبة على الفريقين ودخلناها بدافع الفوز وبادر لاعبونا بالهجوم ولكن كانت هناك لحظات فقدان التركيز في الثلث الهجومي

وأضاف البعداني: إضافة إلى المبالغة في اللعب الفردي الذي عطل كثير من الهجمات التي كانت من الممكن أن تترجم إلى أهداف لو أن لاعبونا سرعوا بعملية التمرير

وتابع البعداني: عموما لانقلل من الأداء الرائع للاعبينا وعودتهم بالنتيجة يحسب للفريق وأن الأولاد أكتسبوا الثقة التي كان يفتقدها اللاعب اليمني من قبل من خلال سيطرتهم على الكرة والتحكم برتم المباراة.