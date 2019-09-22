نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 21/9/2/2019

السبت 21 سبتمبر 2019

انتهت اليوم السبت 21 سبتمبر ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي والتي كان أخرها كلاسيكو السعودية.



أهم مباريات اليوم بالدوري السعودي

وكانت أهم المباريات الثلاثة اليوم بالدوري السعودي هي مباراة الهلال والاتحاد والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف ومباراة الفتح والأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.

نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة اليوم كالآتي:

الفتح × الأهلي

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انتهت هذه المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهم كل من تافاريس وعمر السومة.

الاتحاد × الهلال

فيما انتهت هذه المباراة بفوز نادي الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وقد سجل أهداف الهلال كل من كارلوس إدواردو وجيوفينكو بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد ريكاردو دا سيلفا.

الاتفاق × الفيصلي

وقد انتهت هذه المباراة بفوز الفيصلي بهدف نظيف سجله علي الخيبري بالخطأ في مرماه.

يذكر أن متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي هو نادي الهلال برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.