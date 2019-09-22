شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تجتمع بالجهاز الفنى لمنتخب الكرة المنسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام علي الكرة النسائية و محمود سعد المدير الفني للاتحاد أول جلسة للجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف نجم مصر ونادي الزمالك السابق بحضور أعضاء الجهاز الفني الذي يضم مصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين وباسم خيرت مدرب حراس المرمى وأحمد كمال مديرا للفريق ودكتور وليد منظور طبيبا ورحاب طه مديرا إداريا وميرت سعد إداريا ودكتورة هبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وهناء فاروق أخصائية تغذية.

وتم خلال الجلسة وضع الخطوط العريضة لخطة إعداد منتخب مصر تحت 20 سنة استعدادا لخوض تصفيات أفريقيا في يناير القادم المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.

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وأكد حسين عبد اللطيف على إقامة تصفيات للمنتخب لانتقاء افضل العناصر من خلال معسكر تدريبي أيام 26 و 27 و 28 سبتمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة اضافة إلى معسكرين خلال شهر نوفمبر المقبل بعد بداية دوري الكرة النسائية الذي سينطلق منتصف اكتوبر المقبل وخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية المقرر إقامتها في نوفمبر بتونس بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والمغرب والجزائر.

من جانبها أعربت الدكتورة سحر عبدالحق عن سعادتها بالعمل مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكرة النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف وقالت أنها كانت حريصة علي إسناد المهمة لمدير فني لديه خبرات فنية علي مستوى عال، حيث تم اختياره وجهازه المعاون بعد دراسة السير الذاتيه لكل مدرب وفقا لمعايير فنية على أسس علميه خضع لها جميع المرشحين ، وأنه سيتم العمل علي إعداد منتخب الشابات تحت 20 سنة لتأهيله كنواة للمنتخب الأول في المستقبل .