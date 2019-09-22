شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يؤجل تدريباته بسبب محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الاسماعيلي عن تأخير مران الفريق يوم الأحد في اطار الاستعداد لأهلي بني غازي في البطولة العربية من أجل مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي.

وقال المنياوي في تصريحات تلفزيونية : "سنبدا الاستعداد لمباراة أهلي بني غازي ابتداء من مساء يوم الأحد".

أضاف "قمنا بتأجيل موعد المران لمنح اللاعبين فرصة أكبر للراحة ومن أجل مشاهدة محمد صلاح في مباراة تشيلسي غدًا".

ويواجه ليفربول نظيره تشيلسى غدا الأحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".