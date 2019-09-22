شكرا لقرائتكم خالد الغندور : "الجماهير بدأت تكره رمضان صبحى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى بسبب كثرة انفعالاته خاصة فى لقاء السوبر أمام الزمالك والذى انتهى بفوز الأحمر بثلاثة اهداف مقابل هدفين وتتويجه باللقب.
قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم إنه كان يرى رمضان صبحى ملتزما على مدار تواجده فى الدورى الإنجليزى ولكنه اختلف كثيرا وبات يعترض على الحكام واللاعبين.
أضاف الغندور إن رمضان صبحى لاعب صاحب موهبة ولكنه يعتمد على قدراته البدنية أكثر موضحا أن انفعالات اللاعب كثيرة الأمر الذى يجعل الناس تكرهه بشدة.
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