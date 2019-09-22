شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يواصل التعثر ويتعادل سلبياً مع سلتا فيغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم وأهدر فرصة ذهبية لاستعادة الصدارة بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه سلتا فيغو يوم السبت في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وتلقى أتلتيكو لطمة جديدة حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية في الدوري والثالثة على التوالي في مختلف البطولات. وكان أتلتيكو خسر أمام ريال سوسييداد صفر - 2 في المرحلة الماضية من الدوري الإسباني ثم سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء الماضي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سلتا فيغو.

ورغم التعادل، رفع أتلتيكو رصيده إلى عشر نقاط ليزاحم أشبيلية في الصدارة مؤقتا فيما رفع سلتا فيغو رصيده إلى خمس نقاط وتقدم للمركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل ليفانتي مع إيبار سلبيا ليرفع رصيده إلى سبع نقاط مقابل نقطتين فقط لإيبار.