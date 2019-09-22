كايو كانيدو يغيب أمام الوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أشارت التقارير الطبية إلى أن مهاجم العين البرازيلي كايو كانيدو سيغيب عن الملاعب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد ان تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في التدريب الأخير الذي سبق مباراة كلباء في بداية الدوري، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الوصل، فريقه السابق، في الجولة القادمة من الدوري. على صعيد آخر نفى محمد عبيد حماد مشرف الفريق الأول بنادي العين ما تردد قبل انطلاق المباراة أمام كلباء بأن هناك خلافاً بين المدرب إيفان ليكو وكايو واعتبرها من الشائعات التي يروج لها البعض، وأن الحقيقة هي إصابة اللاعب في التدريب الختامي كما أكدت التقارير الطبية.