شكرا لقرائتكم خبر عن كايو كانيدو يغيب أمام الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أشارت التقارير الطبية إلى أن مهاجم العين البرازيلي كايو كانيدو سيغيب عن الملاعب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد ان تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في التدريب الأخير الذي سبق مباراة كلباء في بداية الدوري، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الوصل، فريقه السابق، في الجولة القادمة من الدوري. على صعيد آخر نفى محمد عبيد حماد مشرف الفريق الأول بنادي العين ما تردد قبل انطلاق المباراة أمام كلباء بأن هناك خلافاً بين المدرب إيفان ليكو وكايو واعتبرها من الشائعات التي يروج لها البعض، وأن الحقيقة هي إصابة اللاعب في التدريب الختامي كما أكدت التقارير الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر كايو كانيدو يغيب أمام الوصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.