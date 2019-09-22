ثمانية تاريخية لـ «سيتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مانشستر سيتي فوزاً تاريخياً، حمل رقماً هو الأول من نوعه على مدى إقامة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وذلك بعدما اكتسح ضيفه واتفورد 8-صفر في المرحلة السادسة، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة.

وسجل أهداف مانشستر سيتي دافيد سيلفا (الثانية 52) وسيرجيو أجويرو (7 من ركلة جزاء) ورياض محرز (12) وبرناردو سيلفا (15 و48 و60) ونيكولاس أوتامندي (18) ودي بروين (84).

وأصبح مانشستر سيتي أسرع فريق يصل إلى حاجز الخمسة أهداف في إحدى مباريات المسابقة خلال أول 18 دقيقة.

وفي مباراة ثانية، منح جيمس ماديسون فريقه ليستر سيتي الفوز على ضيفه توتنهام هوتسبر 2-1.

وقدم ماديسون (22 عاماً) أداء لافتاً، وشكل محطة أساسية في معظم التهديدات لمرمى توتنهام خلال المباراة، وصولاً إلى تسجيل هدف الفوز بتسديدة بعيدة المدى في الدقائق الأخيرة، في حين سجل ريكاردو بيريرا هدف التعادل، بعدما كان هاري كاين افتتح التسجيل لتوتنهام.

وأتاح الفوز لليستر رفع رصيده إلى 11 نقطة، في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند ثماني نقاط.