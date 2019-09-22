مباراة «الأبيض» أمام إندونيسيا بحضور الجماهير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى اتحاد الإمارات لكرة القدم رداً رسمياً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد السماح للجماهير بحضور مباراة «الأبيض» أمام إندونيسيا يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل باستاد آل مكتوم بنادي النصر، والتي تقام ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم: إن الأمانة العامة خاطبت الاتحاد الآسيوي حول الحضور الجماهيري للمباراة بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد القاري الصادر في مارس/ آذار الماضي بإقامة أول مباراة للأبيض على أرضه من دون جمهور، مؤكداً أن «الآسيوي» رد برسالة رسمية تؤكد السماح للجماهير بالحضور على اعتبار أن التصفيات الحالية تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأكد ابن هزام أن الحضور الجماهيري سيدفع لاعبي الأبيض لتقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتيجة إيجابية، ومواصلة حصد النقاط بعد الفوز الذي تحقق على منتخب ماليزيا على أرضه ووسط جماهيره بهدفين لهدف عن طريق اللاعب علي مبخوت ضمن الجولة الأولى، مشيراً إلى أن الجماهير الإماراتية دائماً ما تكون على الموعد، وتشجع بقوة في المباريات التي يخوضها الأبيض في مختلف البطولات الإقليمية والقارية، سواء على أرضه أو خارجها.