خليل غانم: الخسارة من بطل الدوري والسوبر طبيعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

وصف خليل غانم رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، الخسارة أمام الشارقة بأنها طبيعية، وقال غانم: «فريقنا يلعب كرة جيدة، وإذا وضعنا في الاعتبار أنه فريق صاعد لدوري الخليج العربي فما يقدمه يعتبر لا بأس به، وفي مباراة الشارقة سعينا إلى تحقيق نتيجة أفضل لكننا لم نوفق، أعتقد أن الخسارة من البطل طبيعية جداً. أنْ تخسر أمام فريق مثل الشارقة توج بالدوري وبكأس السوبر وهو فريق مستقر على مستوى العناصر والتدريب فنياً وإدارياً، فهو أمر عادي.

ولا شك في أن هذا الاستقرار يمنحه الأفضلية ويرشحه للفوز علينا، ونأمل أن يقدم فريقنا الأفضل ويحقق نتائج أفضل في المباريات المقبلة، هدفنا واضح وهو البقاء، قد يكون طموح الجمهور أكبر من البقاء لأنه يفكر في فريق الخليج وتاريخه وما حققه في السابق، لكن الواقع يقول إن خورفكان غير ذلك، فهو فريق صاعد بعد عشر سنوات إلى دوري الخليج العربي أو إلى منافسة المحترفين، أعتقد أنه ينبغي علينا أن نفكر في البقاء أولاً، ونعمل له، ومن ثم نطور أهدافنا، أغلبية فرق دوري الخليج العربي أو فرق المؤخرة هدفها البقاء، هناك فرق هدفها البطولة وهي تعرف قدراتها، والمنافسة على البطولة تبقى حقاً شرعياً وترتبط بالإمكانيات والعناصر والخبرة وبأمور كثيرة، وبالمقابل هناك فرق أمضت سنوات في الدوري ومازالت تستهدف البقاء بغض النظر عن الأسماء. ومن دون إشارة إلى الأسماء أعتقد أن نصف فرق الخليج العربي تفكر في البقاء فإذا كانت هذه الفرق وبكل سنواتها التي أمضتها في البطولة تفكر في البقاء، فما بالك بخورفكان. أرى أن سعينا وعملنا ووضعنا للبقاء هدف طبيعي، وبعد أن يثبت الفريق نفسه عليه أن يفكر في ما بعد البقاء، لكن الآن ولسنوات مقبلة إذا استمررنا سيكون الهدف البقاء».

واعتبر غانم أن التوفيق يبقى أمراً مهماً وقال: «قد يكون فريقنا ظهر بشكل جيد ومرضٍ، ولكنه لم يوفق في الخروج بنتيجة إيجابية، هناك مجهود يبذل من قبل اللاعبين والجهاز الفني وهذا نأمل أن يترجم لنتائج أفضل، في كرة القدم قد تؤدي وتقدم أفضل أداء لكنك لا تنتصر، وقد لا تؤدي وفي الأخير تخرج فائزاً، وما نأمله هو أن ينجح فريقنا في تجميع النقاط. فنحن في النهاية معنيون بالحصول على نقاط تُبقينا في البطولة فإذا لم نفعل ذلك سنهبط. أما البطل فإذا لم ينتصر فلن يهبط، قد لا يحصل على اللقب لكنه لن يهبط، وهناك اختلاف في وضعية فريقنا عمن يتنافسون على البطولة».

وقال غانم إن التوفيق يلعب دوراً أساسياً في نجاح اللعب وفشله، موضحاً في هذا الخصوص: «علينا أن نكون واقعين في التعامل مع هذه النقطة، هناك أندية لولا الخجل أو الكلام لبدلت لاعبين كثيرين هم أصحاب أسماء وجاؤوا من أندية كبيرة لكنهم ربما لم يوفقوا، الأمر لا يرتبط بالاسم والوزن بل بالتوفيق، وفي خورفكان تم التعاقد مع لاعبين معروفين وكلهم كان مرتبطاً بنادٍ قبل أن ننتدبه، وهم لم يأتوا من الشارع. هناك لاعبون في أندية كثيرة كانت التوقعات تشير إلى أنهم سيقدمون أفضل مستوى ولم يقدموا، وأنا لست في مقام المحلل هنا لأتحدث عن اللاعبين اللذين قدموا أو لم يقدموا؛ لأنني رئيس شركة كرة القدم في نادي خورفكان»، وتابع: «هذه كرة القدم قد يوفق اللاعب وربما لا، ولو كان كل لاعب مميز يوفق لما حدثت عمليات التغيير والاستبدال. من الصعب أن نقول إن هذا اللاعب جيد أو غير جيد الآن». ومضى يقول: «الاستعجال في الحكم على اللاعبين مرتبط بأندية المؤخرة دائماً؛ لأن هناك خوفاً من الهبوط، وهناك سباق مع الزمن وكما ذكرت فالمرشحون للقب وضعهم يختلف عن فرق المؤخرة».

واختتم رئيس شركة كرة القدم بالنادي حديثه قائلاً: «خضنا مباراة لم نوفق فيها وحالياً نستعد للمباراة المقبلة التي نأمل أن نحقق فيها الفوز». وعن موقف اللاعبين المصابين ويوسف شاه تحديداً، قال إن الرؤية ستتضح اليوم وكان شاه غاب عن مباراة الشارقة للإصابة.