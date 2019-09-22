خالد القاسمي رابع رالي باها في الأردن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الشيخ خالد بن فيصل القاسمي قائد فريق أبوظبي للسباقات، مع ملاحه الفرنسي زافير بانسيري، على متن بيجو 3008 دي.كيه.آر، المركز الرابع في رالي باها الأردن 2019 (الجولة السابعة وقبل الأخيرة من «فيا» كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة - باها).

ووقف الشيخ خالد القاسمي في اليوم الأول من الرالي «المرحلة الاستعراضية» لمسافة 3 كلم، بالمركز الخامس بعد أن قطع المسافة بزمن وقدره 03:07 دقيقة، أما في اليوم الثاني فقد واجهته صعوبات ملاحية ليحتل المركز الرابع، وفي اليوم الثالث والأخير، ورغم مشكلات في أجهزة ال«التيربو»، حقق المركز الثالث، لينهي منافسات الرالي بالمركز الرابع في الترتيب العام، بعد أن حقق زمناً وقدره 5:39:45 ساعة.

وأكد الشيخ خالد القاسمي، أهمية مشاركته في الرالي، موضحاً أن المشكلات الملاحية في اليوم الثاني والأعطال في جهاز ال«تيربو» في اليوم الثالث والأخير كانت سبباً رئيسياً في توسيع الفارق الزمني بينه وبين منافسيه.

وتابع: «تأتي مشاركة فريق أبوظبي للسباقات في رالي باها جيدة، قياساً بعدد المشاركات القليلة في سباقات الباها على مدار السنة، ونعتبر ما تحقق تحضيراً جيداً لرالي داكار المرتقب يناير/كانون الثاني من العام المقبل».