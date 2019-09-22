فوز خورفكان والظفرة في الجولة الثانية

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أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الشباب لكرة قدم الصالات التي جرت، أمس الأول، على ملعب صالة نادي اتحاد كلباء عن فوز فريق نادي خورفكان حامل اللقب وبطل السوبر على مليحة 6-صفر، والظفرة على النصر 4-2، وبهذه النتائج احتل الظفرة الصدارة برصيد 4 نقاط، ودبا الحصن ثانياً برصيد 3 نقاط، وخورفكان ثالثاً برصيد 3 نقاط، ونال مليحة المركز الرابع برصيد نقطة، والنصر المركز الخامس من دون رصيد بعد أن خسر في الجولتين الأولى والثانية من دبا الحصن والظفرة.

وأجرت اللجنة المنظمة لمسابقات فئة الشباب برئاسة شهاب العوضي السحب على الهواتف المطروحة لجمهور للجولة الثانية بواقع هاتفين للجمهور في كل جولة، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في الحضور الجماهيري لمباريات كأس الشباب، وهي مقدمة من الدوخي للتجارة العامة، ومطبعة الجامعة.

وتوجه شهاب العوضي وحارب محمد الرميثي بالشكر والتقدير إلى الدوخي للتجارة العامة ومطبعة الجامعة رعاة جمهور مسابقات فئة الشباب على الدعم الكبير، وأوضح أن الجهود متواصلة من أجل استقطاب مزيد من الرعاة للدوري والكأس، وتدرس اللجنة تقديم المزيد من الجوائز لنجوم المباريات.

وأشادا بدعم مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة للعبة تحت مظلة اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.