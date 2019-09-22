الفجيرة يهزم الوحدة للمرة الثالثة في 19 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حقق الفجيرة بداية قوية في موسم 2019-2020 من دوري الخليج العربي بالفوز القاتل الذي انتزعه من ضيفه الوحدة أحد المرشحين لنيل اللقب بهدف حمل توقيع المدافع عبد الله صالح في أول ظهور له مع «الذئاب» بعد انتقاله من الوصل.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 83، بعد تقديم «الذئاب» مباراة قتالية على أعلى مستوى، إلى درجة أن مسجل الهدف عبدالله صالح أصيب في رأسه وقد تابع المباراة وهو يضع ضمادة.

استحق ذئاب الفجيرة النقاط الثلاث والفوز الثالث في تاريخ مبارياته مع الوحدة التي بدأت قبل 19 عاماً وتحديداً في سنة 2000، بفضل الحماس الكبير الذي لعب به الفريق طوال ال90 دقيقة دون يأس أو استسلام مع السعي بقوة حتى الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة من أجل الخروج بنتيجة مرضية.

كما يحسب للجزائري مجيد بوقرة مدرب الفريق تحضيره الجيد للقاء وحسن قراءته لمجريات المباراة فضلاً عن تفوقه الخططي والتكتيكي على نظيره الهولندي شتاين في شوط اللعب الثاني واستغلال عنصر المباغتة والاندفاع الزائد عند منافسه الوحدة وقلب موازين المباراة عبر سلاح المرتدات والهجمات العكسية المضادة التي أجاد لاعبو الفجيرة استثمارها رغم الأفضلية المطلقة للفريق العنابي والفارق الكبير في الإمكانيات الفنية، فكانت المحصلة فوزاً غالياً أسعد جماهير الفجيرة وعزز الطموح المشروع للذئاب في احتلال مركز أمن بعيداً عن صراعات المؤخرة والهبوط، فيما أعطت الخسارة درساً للاعبي الوحدة مع انطلاقة المنافسة أن الفيصل في الملعب الجهد والعطاء وليس النجوم والأسماء ليتعثر أصحاب السعادة في خط البداية ويحتفظ الفريق برصيده خالياً من النقاط.

فوز مهم

على خط آخر، أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة والذي وضحت علامات الرضا على وجهه سعادته بالفوز والبداية الجيدة لمشوار الدوري وحصد 3 نقاط ثمينة تمنح فريقه المزيد من الثقة والمسؤولية في الاستحقاقات القادمة، خاصة أن الفوز جاء على حساب فريق كبير ومنافس دائم على البطولات.

وأضاف بوقرة: كنا نعلم جيداً صعوبة المباراة وأنه لن يكون باستطاعتنا امتلاك الكرة والاحتفاظ بها لوقت طويل في وسط الملعب فضلاً عن القوة الهجومية الضاربة للمنافس الذي يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق واستغلال أنصاف الفرص لذلك عمدنا إلى إغلاق المساحات عبر العمق والأطراف وبناء جدار دفاعي مع الضغط على حامل الكرة، وبالفعل نجح لاعبو الفجيرة في الحد كثيراً من خطورة مهاجمي الوحدة لاسيما الثنائي إسماعيل مطر وتيغالي خلال ال45 دقيقة الأولى، وفي الشوط الثاني حاولنا تكثيف الجانب الهجومي واستغلال اندفاع المنافس للأمام عبر الاعتماد على الارتداد السريع المعاكس والذي أسفر عن هدف الفوز في توقيت جيد من عمر المباراة.

ونوه المدرب بوقرة بضرورة إنهاء مظاهر الاحتفال وطي صفحة المباراة لأنها أصبحت من الماضي، والتركيز على المباراة القادمة أمام شباب الأهلي.

وبسؤاله عن سقف طموحاته مع الفريق الفجراوي قال بوقرة: هدفنا البقاء بدوري المحترفين وإيجاد موطئ قدم في المنطقة الدافئة، ونحن لن تجرفنا الأحلام الكبيرة لأننا نعرف جيداً قدر أنفسنا وأمامنا الكثير لنتعلمه مما يجعل من كل نقطة يكسبها الفريق قيمة كبيرة.

وعن استياء وغضب البرازيلي فرناندو جابرايل من قرار تغييره أشار بوقرة أنه يقدر حماس اللاعب وقوة شخصيته لكنه رأى من الواجب تغيير اللاعب بسبب انخفاض مستواه، وقدم اللاعب اعتذاره عما بدر منه عقب المباراة..

وحول تعليقه على التألق اللافت للمدافع الصاعد أحمد درويش أبرز نجوم المباراة والذي انضم لفرقة الذئاب هذا الموسم، أكد المدرب الجزائري أنه فخور باللاعب درويش الذي ظل يقدم مردوداً جيداً منذ مشاركته الأولى مع الفريق في كأس الخليج العربي، وتوقع أن يكون أحد أعمدة المنتخب الوطني في المستقبل القريب.

سوء الحظ

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في الجانب الآخر أبدى الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة حزنه واستياءه للخسارة التي مني بها فريقه وفقدان ثلاث نقاط كانت في متناول أيديهم على حد وصفه، مشيراً إلى أن نتيجة المباراة لا تعبر عن مجرياتها التي كانت تسير في مصلحة فريقه بعد أن قدم لاعبوه أداء جيداً عبر السيطرة وامتلاك زمام المبادرة في أغلب الفترات وأن أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع الخسارة بل الخروج بنقطة على أقل تقدير، لافتاً إلى أن الفجيرة خطف المباراة بهجمة وحيدة، فيما أضاع لاعبو الوحدة عشرات الفرص.

وعن تعليقه على الخلل الدفاعي الواضح لفريقه والذي يمكن أن يضعف حظوظ «أصحاب السعادة» في سباق المنافسة على لقب البطولة، قال المدرب الهولندي إن إصابة اللاعب حمدان الكمالي في الدقائق الأولى من عمر المباراة أربكت حساباته الدفاعية بوصفه لاعب خبرة وقائداً في الملعب ومع ذلك لم يشكل الفجيرة خطورة تذكر عدا الفرصة الوحيدة التي نتج عنها هدف المباراة.

اليماحي: الفجيرة قدم نموذجاً

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة أن فريق الذئاب أثبت أنه على قدر الرهان والتحدي وقدم نموذجاً في كيفية التعامل مع المواجهات الصعبة، مطالباً اللاعبين بمواصلة العطاء بذات المستوى خاصة وأن الآمال الفجراوية كبيرة في احتلال مركز آمن، مقدماً الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للفريق.

عبدالله صالح: بداية مبشرة

أكد اللاعب عبدالله صالح أن فريقه استحق الفوز والنقاط الثلاث لأنه كان الأكثر تنظيماً وحماساً وجدية وأدى لاعبوه مباراة قوية، مشيداً بالخطة المحكمة التي وضعها المدرب بوقرة وقراءته الجيدة لمجريات المباراة، واصفاً الفوز بالبداية المبشرة والخطوة الأولى في طريق البقاء.