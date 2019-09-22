عودة الطلبة للدوري العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بات في حكم المؤكد، عودة فريق الطلبة إلى منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعدما حل مشكلاته المادية مع اللاعبين والمدربين.

وذكر مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن المشكلات المالية تم حلها من خلال اجتماع جمع وزير الشباب والرياضة أحمد رياض ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود.

وأضاف المصدر أن فريق الطلبة سيعود إلى المشاركة في مباريات الدوري العراقي الممتاز اعتباراً من الجولة الثانية التي سيواجه فيها فريق نفط الوسط.

من جانب آخر، تسبب مدرب حراس المرمى هاشم خميس بتأخير تسمية المدرب باسم قاسم مدرباً لفريق الزوراء خلفاً للمدرب المستقيل حكيم شاكر.

وذكر مصدر في إدارة الزوراء، أن المدرب باسم قاسم يصر على أن يجلب معه مدرب حراس المرمى هاشم خميس، بينما إدارة الزوراء متمسكة بمدرب حراس المرمى جليل زيدان.