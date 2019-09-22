كلوب يشيد بشبان تشيلسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض المتصدر ليفربول الاختبار الأصعب له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الآن هذا الموسم، بالحلول ضيفاً على تشيلسي ثالث الموسم الماضي.

ويعتمد مدرب تشيلسي لامبارد على تشكيلة كان هو المثال الأعلى للعديد من أفرادها خلال سنيه المديدة في ستامفورد بريدج، وسيخوض بها اليوم الأحد على الملعب اللندني، تحدي مواجهة كلوب وفريقه الوحيد في إنجلترا الذي لم يفقد أي نقطة هذا الموسم (خمسة انتصارات في خمس مباريات).

واختار المدرب الألماني قبل هذه المواجهة، الأبرز في المرحلة السادسة من الدوري الممتاز، الإشادة بالعمل الذي يقوم به لامبارد مع لاعبين شبان من أمثال تامي أبراهام ومايسون ماونت، أعادوا إليه ذكريات النجاحات السابقة مع بوروسيا دورتموند ونجومه الشبان من أمثال ماريو غوتسه والياباني شينجي كاغاوا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.