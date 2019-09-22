شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الإمارات يحتفل بيوم السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت رابطة المحترفين الإماراتية باليوم الوطني السعودي ال89، وذلك في مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.
وتم بث رسائل تهنئة للأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب؛ حيث الشاشات العملاقة ومدرجات الجماهير، كما شهدت مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي دخول اللاعبين والحكام بقمصان خاصة بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الإماراتيين، إضافة إلى تخصيص قوس اصطفاف اللاعبين لعرض التهنئة في مباراة الأسبوع التي جمعت فريقي النصر والوصل في ختام الجولة.
وبدورها، حرصت الجماهير على حمل أعلام المملكة وترديد أهازيج خاصة بهذه المناسبة.
يذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية، تحتفل سنوياً باليوم الوطني السعودي، وتشارك المملكة قيادة وشعباً احتفالاتها بهذا اليوم المميز، تأكيداً لأواصر المحبة والأخوة التي تربط بين البلدين.
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