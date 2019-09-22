الكثيري يزور كبير مشجعي «السماوي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار محمد سهيل الكثيري، عضو مجلس الإدارة، رئيس المبادرات المجتمعية بنادي بني ياس جمعة عبد الله السعدي مؤسس رابطة جماهير نادي بني ياس الذي يرقد في المستشفى.

وتأتي زيارة محمد الكثيري لجمعة السعدي، والتي نالت استحسان مشجعي السماوي، ضمن المبادرة المجتمعية لنادي بني ياس، وعرفاناً لأحد الرموز الذين قدموا كل الحب وضحوا بأوقاتهم من أجل أن تعم السعادة مدرجات النادي، كما لم يبخل في تشجيع المنتخب الوطني.

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