شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ثمين لبريشيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد بريشيا اتزانه بعد هزيمتين في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين للغاية (1 - صفر) على مضيفه أودينيزي، أمس، في المرحلة الرابعة من المسابقة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط.

وتجمد رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط؛ بعدما مُني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل رومولو سوزا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 57.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز ثمين لبريشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.