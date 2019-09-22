«وطن» تحلق بناموس الإيذاع في الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



اختتمت صباح أمس بالميدان الجنوبي بالوثبة في العاصمة أبوظبي، منافسات الأسبوع الثالث من موسم سباقات الهجن، والتي خصصت لفئة الإيذاع لمسافة 4 كلم.

وانتزعت «وطن» لراشد سالم الغيلاني ناموس أول الأشواط، وفي الشوط الثاني كانت «سمحة» لمبارك سعيد خليفة الخييلي أول الواصلات لخط الختام محرزة المركز الأول، وفي الشوط الثالث طار «نبراس» لعمر سهيل محمد العامري مع المركز الأول، وأهدى «موجود» مالكه راشد سعيد الرابحي العلي المركز الأول في الشوط الرابع، وفي الشوط الخامس كانت «الظفرة» لسعيد سبت الخيلي أول الواصلات لخط الختام، وفي الشوط السادس كسبت «وبرة» لعيسى سبت الخيلي المركز الأول، وفي الشوط السابع حلق «هداد» لسلطان راشد قشين الشامسي مع المركز الأول، وفي الشوط الثامن خطف «الحنيش» لحمد علي الوهيبي المركز الأول، وفي الشوط التاسع فازت «غازية» لسيف مطر الشامسي بالمركز الأول، وانتصرت «الظبي» لعلي سالم الوهيبي بناموس الشوط العاشر، وفي الشوط ال 11 كسبت «الظبي» لحامد الشدي الكتبي المركز الأول والناموس وكسب «شرف» لمحمد مبارك نشيرة العامري ناموس الشوط 12، وفي الشوط 13 طارت «الشاهينية» لعيسى خميس الخييلي مع المركز الأول، في الشوط 14 كانت «الشبلة» لسالم محمد العفاري أول الواصلات لخط الختام محققة المركز الأول وفي الشوط 15 انتزع «شاهين» لفاضل سعيد الهاملي المركز الأول، وفي الشوط 16 جاء «بركان» لمبارك راشد الظاهري في المركز الأول وفي الشوط 17 تصدرت «فرحة» لسالم مسلك قنزول العامري مراحل الشوط محققة المركز الأول، وفي الشوط 18 فازت «العبية» لأحمد سعيد حلوه الكتبي بالمركز الأول، وفي الشوط 19 كسب «شاهين» لسليم الحزمي فناص العامري المركز الأول وفي آخر أشواط فئة الإيذاع الشوط 20 كان الموعد مع «أسد» لخميس عيسى الشدي المنصوري والذي وصل في المركز الأول.