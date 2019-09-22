شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان لا يخشى فقدان منصبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على شعوره بمتانة موقعه في الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد، وتوجه بسخرية نحو المراسلين الحاضرين مؤتمره الصحفي قبل اللقاء ضد مضيفه المتصدر إشبيلية في المرحلة الخامسة من الليغا اليوم: «لو اقتنعت بما تكتبون، لكنت مُقالاً من منصبي الآن».

وتابع «ما يهمني هو ما سأفعله مع لاعبيّ. أنا أشعر بأني صلب وتعلمت ألا أتراجع أبداً. سأواصل العمل كما أفعل دائماً».

ريال حالياً في المركز الثالث في الترتيب (ثماني نقاط من فوزين وتعادلين)، بفارق نقطتين فقط خلف إشبيلية (10 نقاط).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان لا يخشى فقدان منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.