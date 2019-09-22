مباراتان في بطولة كأس السلة اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم مباراتان في صالة نادي شباب الأهلي في مستهل المرحلة الثالثة من الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة لفرق الرجال، فيلتقي في الخامسة والنصف الشارقة مع النصر، يعقبها مباشرة لقاء أصحاب الأرض شباب الأهلي مع بني ياس وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

تختتم الجولة غداً بمباراتين في المجموعة الثانية بالصالة النهيانية بأبوظبي فيلعب الظفرة مع الوصل في الخامسة والنصف، يعقبها لقاء العين مع الشارقة.

من جانب آخر يتبقى جولتان في الدور التمهيدي للمسابقة الذي يختتم يوم 30 سبتمبر الجاري، يعقبه منافسات الدور ربع النهائي الذي حدد له ان يقام يوم 3 أكتوبر المقبل، والذي سيحدد الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي وفريق المستوى الثاني، قبل خوض نهائي المسابقة يوم 9 أكتوبر.