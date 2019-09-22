شكرا لقرائتكم خبر عن لوكلير ينطلق من المركز الأول في جائزة سنغافورة للفورمولا 1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف سائق فيراري شارل لوكلير صدارة التجارب الرسمية لجائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة ال 15 من بطولة العالم للفورمولا واحد، أمس متفوقاً على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، لينطلق من المركز الأول في سباق اليوم الأحد في شوارع المدينة على حلبة «مارينا باي».

ويخوض لوكلير السباق منتشياً من تتويجه في سباقي بلجيكا وإيطاليا الأخيرين، وهو ما عزز مركزه الرابع في ترتيب السائقين.

ويتصدر هاميلتون الذي حقق ثمانية انتصارات هذا العام، ترتيب السائقين بفارق 63 نقطة عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس (284 مقابل 221).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوكلير ينطلق من المركز الأول في جائزة سنغافورة للفورمولا 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.