ريجيكامب: التعادل أفضل نتيجة ل «الديربي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

برداً وسلاماً انتهى «ديربي الغضب» بين النصر والوصل بالتعادل السلبي، وسط حضور جماهيري لافت يليق بقيمة اللقاء الذي افتتح به الفريقان موسمهما بدوري الخليج العربي، حيث كان الجمهور هو النتيجة الإيجابية للمباراة بعد غياب تسجيل الأهداف.

وعلى الرغم من التعادل إلا أن النصر استطاع أن يتفوق على ضيفه الوصل، ويمنعه من الفوز عليه على استاد آل مكتوم بحلته الجديدة، في المقابل نجح «الإمبراطور» في جعل الجمهور الكبير الذي وقف خلفه في «الفيروز الأزرق» يطمئن نوعاً ما على مستقبل الفريق.

وقال الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل: الفريقان قدما أداء رائعاً على الرغم من هذا الطقس الصعب والحار، والوصل كان لديه فرصتان في اللقاء كان من الممكن أن يحسم بهما النتيجة.

فرص متعددة

وأضاف: خلقنا العديد من الفرص لكن لم نتمكن من استغلالها بالشكل الصحيح، وأنا سعيد للغاية بعدم الخسارة في اللحظات الأخيرة بعد الهدف الذي ألغاه الحكم، وسجله بالخطأ لاعبنا خميس إسماعيل.

وأشار المدرب الروماني إلى أن النتيجة التي انتهت بها المباراة كانت عادلة، لافتاً إلى أن لاعبي الفريق من الأجانب كانوا جيدين، مذكراً أن فريقه كان من الممكن أن يسجل هدفاً في الحصة الأولى من اللقاء، وهذا ما كان سيصنع الفارق أمام فريق كبير مثل النصر الذي عمل على غلق المساحات وكان منافساً صعباً على أرضه.

وعن تشكيل اللقاء وإن كان هو الأنسب للفريق خلال الفترة المقبلة، قال: «أعتقد أن أسلوب لعبنا وتشكيلة الفريق هي الأنسب، وقد خسرنا لاعباً مهماً في الفريق، وهو عبد الرحمن علي، ومن قبله عبدالله جاسم، وذلك بسبب الإصابات، وهذه حال كرة القدم، غريبة وصعبة، ولكن علينا التفكير في المباراة المقبلة».

وأتم المدرب تصريحاته بتوجيه التهنئة للجمهور على حضورهم ودعمهم لكلا الفريقين حتى النهاية بغض النظر عن النتيجة. من جهته، قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر: إن فريقه عمل على إيجاد الحلول من أجل تسجيل الأهداف، لكن اللقاء كان صعباً للغاية، ولا سيما في الشوط الأول، حيث لم يجد لاعبو النصر الحلول من أجل صناعة فرص للتسجيل.

وأضاف: لاعبونا فقدوا الكرة في أكثر من مناسبة، وتمكن الوصل من الاحتفاظ بالكرة أكثر، ونحن عملنا على إيجاد الفرص لكن السيطرة من قبل الوصل كانت كبيرة، خصوصاً في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني دفعت بعدد من التبديلات، ليستعيد النصر قوته وأفضليته.

انتقاد

Advertisements

من جانبه، عبر طارق أحمد لاعب النصر عن استيائه من طريقه استخدام حكم المباراة لتقنية الفيديو (فار) خلال المباراة قائلاً: «فلنلغِ التقنية إذا لم نعرف أن نطبقها بالصورة الصحيحة، لا بد من التدريب عليها بشكل جيد، فليس من المعقول اللجوء إليها في كل كبيرة وصغيرة في المباراة».

وفي ما يتعلق بأداء الفريق قال: «الأهم بالنسبة لنا هو عدم الخسارة على الرغم من الأداء الذي ظهرنا به، حيث خضنا مباراة قوية وكبيرة أمام الوصل، وأعتقد أن التعادل أفضل بكثير من الخسارة». وتابع: علينا أن نطور من مستوانا دائماً، لأن النتيجة التي خرجنا بها من مباراة الوصل ليست النتيجة المطلوبة أو المرجوة لفريق كبير مثل النصر.

النتيجة عادلة

وقال حميد يوسف مدير فريق الوصل أن النتيجة التي انتهت بها المباراة هي المتوقعة خاصة أنها ديربي كبير.

وأضاف: الأهم هو أن الجميع أدى ما عليه خلال اللقاء على الرغم من عدم التسجيل وإضاعة الفرص، لكن أتوقع أن الوصل سيكون أفضل خلال المباريات المقبلة، حيث يتطور من لقاء إلى آخر.

العكبري يعود بعد شهر

كشف محمد العكبري لاعب فريق النصر أنه سيعود للملاعب بعد شهر من الآن، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء بالجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي، ما جعل المدرب الهولندي فان مارفيك يستبعده من قائمة المنتخب لمواجهة ماليزيا في التصفيات الآسيوية. وأكد اللاعب أن حالته الصحية في تحسن متواصل ومستمر؛ من أجل العودة مجدداً مع فريقه.