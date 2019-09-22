عايض مبخوت: هدفنا اعتلاء كافة منصات التتويج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

احتفى، أمس الأول، نادي الجزيرة بإطلاق الموسم الجديد للنادي في ياس مول بأبوظبي، والتقى لاعبو الفريق الأول بالمشجعين على هامش الفقرات الرئيسية للحفل التي اشتملت على الكشف عن الزي الأساسي الجديد إلى جانب الزي الاحتياطي والخاص بحراس المرمى، وتحدث الهولندي يورجن ستريبل المدير الفني للفريق، وعايض مبخوت عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة إلى الحضور، وعدد أهداف وطموحات «فخر أبوظبي».

تواجد من لاعبي الجزيرة: علي خصيف، وعلي مبخوت وخلفان مبارك، إضافة إلى السباعي الجديد: عمر عبد الرحمن، وعامر عبد الرحمن، وسلطان الغافري، والبرازيلي كينو، والصربي ميلوس كوسانوفيتش، والمغربي مراد باتنا والجنوب إفريقي سيريرو؛ حيث كان الالتقاء الأول للوافدين الجدد مع المشجعين منذ تعاقد النادي معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك لاعبو الجزيرة مع المشجعين في العديد من الفعاليات والألعاب الترفيهية التي لها صلة بكرة القدم في أجواء رائعة وملحمية. وتواصلت الفعاليات التي استمتع بها الجماهير ومرتادو ياس مول حتى مساء أمس.



تواصل مع الجمهور



ويأتي تنظيم حفل إطلاق الموسم الجديد للنادي في إطار العديد من المناسبات السنوية التي يحرص النادي على تنظيمها؛ بهدف التواصل مع الجمهور وكافة شرائح المجتمع سواء في ختام الموسم، أو انطلاقه؛ وذلك ينبع من منطلق مسؤوليته المجتمعية، وحرصه على إبراز العديد من القيم الإيجابية وتأكيد أنه أكثر من نادي كرة قدم. وتسهم إقامة الحفلات المشتركة بحضور اللاعبين والجماهير في تعزيز التواصل ودعم الحضور الجماهيري في المدرجات لمؤازرة الفريق في مبارياته؛ حيث يخوض الجزيرة عدة استحقاقات محلية؛ وهي: «كأس الخليج العربي» و«كأس صاحب السمو رئيس الدولة» و«دوري الخليج العربي» والذي دشنه بانتصار على الظفرة بهدفين دون رد، إضافة إلى المشاركة عربياً في «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»؛ حيث افتتح مبارياته بفوز ثمين خارج أرضه على النصر العُماني بهدف دون رد في ذهاب دور 32.

ومن جانبه، أعرب ستريبل عن امتنانه وسعادته البالغة؛ جرّاء ما شاهده من التحام الجماهير مع اللاعبين خلال هذه الفترة المهمة التي تتزامن مع انطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى أن هذا التجمع المثمر سيدفع كافة أعضاء منظومة الفريق لبذل قصارى جهدهم؛ من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي تصبو إليها الجماهير.

وبدوره قال عايض مبخوت: إن النادي قام بأدوار مهمة ونشاط ملحوظ ومقدر على صعيد التعاقدات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات، واستقطب نخبة من أكثر اللاعبين تميزاً؛ بهدف اعتلاء منصات التتويج في كافة البطولات التي يشارك بها الجزيرة خلال الموسم الحالي. وأضاف: «نشكر إدارة النادي على دعمها اللامحدود لإنجاح موسم الجزيرة بحثاً عن تحقيق أهدافه».