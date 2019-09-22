شكرا لقرائتكم خبر عن صالة الحمرية جاهزة للمنافسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم مجلس الشارقة الرياضي الصالة الرياضية المتعددة الأغراض لنادي الحمرية والتي تخدم فريق كرة قدم الصالات ومختلف الفرق بالنادي، وذلك بحضور جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة ونائبه محمد راشد الشامسي نائب الرئيس وعمار المهيري أمين السر العام ورئيس لجنة الإعلام والاتصال وماجد المهيري المدير المالي ورئيس لجنة التسويق والاستثمار وسالم المهيري رئيس لجنة الألعاب الجماعية وحميد عبيد غدير رئيس لجنة الألعاب الجماعية والمهندس محمد طارق من قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس.

وذكر عيسى هلال الحزامي أنّ العمل جارٍ، على تطوير وتجهيز المرافق والمنشآت الرياضية للأندية ومن ضمنها نادي الحمرية، من جانبه شكر مجلس إدارة نادي الحمرية جهود ودعم المجلس والحرص الدائم والمستمر للوقوف على مختلف المتطلبات وتقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية واللازمة للنادي.

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