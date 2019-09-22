بثنائية نظيفة .. ملخص نتيجة برشلونة وغرناطة 0-2 في الجولة الرابعة من الدوري الاسباني واختفاء ميسي

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم، خسر برشلونة مباراته الثانية في الدوري الأسباني هذا الموسم، عندما حل ضيفاًُ على غرناطة، لينصاع للهزيمة الثانية بهدفين دون رد، في مباراة شهدت حضور ميسي في الشوط الثاني للقاء، ليرتفع رصيد غرناطة إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم.
وشارك ميسي في مباراة بروسيا دورتموند بدوري الأبطال كبديلاً في الشوط الثاني بعد تعافييه من الأصابة التي لحقت به قبل بداية الموسم الجديد، ويعتمد برشلونة على ثلاثي الهجوم المميز ميسي وجريزمان وسواريز لأرباك دفاعات غرناطة في لقاء اليوم/ وأنطلق منذ لجظات الأستوديو التحليلي لمباراة برشلونة وغرناطة من قطر، تمهيداً لنقل البث المباشر للقاء المرتقب.
ملخص نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة
واعلنت تشكيلة برشلونة الرسمية التي تبدأ اليوم ضد غرناطة مفاجأة كبيرة تتمثل بجلوس ليونيل ميسي أحتياطياً، وجاء التشكيل الأساسي على الوضع التالي: حراسة المرمى: تير شتيغن، خط الدفاع: جونيور – لينجليت – بيكيه – سيميدو، الوسط: دي يونج – راكيتيتش – روبرتو، ثلاثي الهجوم: جريزمان – بيريز – سواريز.
- رامون عزيز الدقيقة 2 يسجل الهدف الأول لغرناطة في مرمى برشلونة.
- برشلونة تهاجم لتسجيل هدف التعا\ل بطل ضراوة، ومرت 26 دقيقة على الشوط الأول ولا تزال غرناطة متقدمة بهدف على البرسا.
- الشوط الأول في طريقه للنهاية ووقد نرى ليونيل ميسي بديلاً في الشوط الثاني لتعديل الأمور.
- نزول ليونيل ميسي بديلاً مع بداية الشوط الثاني للمباراة بعد خروج جونيور بيريز.
- فاديلو يضيف الهدف الثاني لفريق غرناطة في الدقيقة 66