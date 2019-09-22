بثنائية نظيفة .. ملخص نتيجة برشلونة وغرناطة 0-2 في الجولة الرابعة من الدوري الاسباني واختفاء ميسي

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم، خسر برشلونة مباراته الثانية في الدوري الأسباني هذا الموسم، عندما حل ضيفاًُ على غرناطة، لينصاع للهزيمة الثانية بهدفين دون رد، في مباراة شهدت حضور ميسي في الشوط الثاني للقاء، ليرتفع رصيد غرناطة إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم.

وشارك ميسي في مباراة بروسيا دورتموند بدوري الأبطال كبديلاً في الشوط الثاني بعد تعافييه من الأصابة التي لحقت به قبل بداية الموسم الجديد، ويعتمد برشلونة على ثلاثي الهجوم المميز ميسي وجريزمان وسواريز لأرباك دفاعات غرناطة في لقاء اليوم/ وأنطلق منذ لجظات الأستوديو التحليلي لمباراة برشلونة وغرناطة من قطر، تمهيداً لنقل البث المباشر للقاء المرتقب.

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة

واعلنت تشكيلة برشلونة الرسمية التي تبدأ اليوم ضد غرناطة مفاجأة كبيرة تتمثل بجلوس ليونيل ميسي أحتياطياً، وجاء التشكيل الأساسي على الوضع التالي: حراسة المرمى: تير شتيغن، خط الدفاع: جونيور – لينجليت – بيكيه – سيميدو، الوسط: دي يونج – راكيتيتش – روبرتو، ثلاثي الهجوم: جريزمان – بيريز – سواريز.