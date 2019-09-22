ثنائية رائعة: نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الليغا الأسبانية الجولة الخامسة

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني لكرة القدم، يحل البلوجرانا ضيفاً ثقيلاً على نادي غرناطة بملعبه ووسط جماهيره ضمن منافسات المرحلة الخامسة من البطولة المحلية، حيث يسعى النادي الكتالوني إلى مواصلة صحوته بعدما أمطر شباك فالنسيا بخماسبة في الجولة الماضية خاصةً مع عودة النجم ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق، نرصد ملخص برشلونة وغرناطة.

ملخص ماتش برشلونة وغرناطة

سيتم إذاعة المواجهة المشوقة مساء اليوم السبت الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، التاسعة بتوقيت القاهرة عبر قناة بين سبورت bein sport hd3 بتعليق خالد الحدي مع استوديو تحليلي يوضح كافة الجوانب الفنية للفريقين من الناحية الدفاعية والهجومية أيضاً، ويعاني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا من غيابات عديدة تضرب صفوف فريقه مؤخراً، ولعل أبرزها هو افتقاده لخدمات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي لعدم تعافيه من الإصابة وأيضاً المدافع أومتيتي وجوردي ألبا، لكنه سيحاول إيجاد حلول مناسبة من أجل حصد الثلاث نقاط الهامة واستمرار الصراع على اللقب.

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة

ويتطلع المدرب إلى كسر العقدة التي لازمته منذ انطلاقة الموسم الكروي في اللقاءات بعيداً عن الكامب نو، حيث لعب ثلاث مباريات خارج ملعبه ولم ينجح في تحقيق الفوز.

التشكيل الأساسي للبارسا هو: حراسة المرمى: تير شتيغن، خط الدفاع: جونيور – لينجليت – بيكيه – سيميدو، الوسط: دي يونج – راكيتيتش – روبرتو، ثلاثي الهجوم: جريزمان – بيريز – سواريز.