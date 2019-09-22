نتيجة مباراة برشلونة و غرناطة في الليجا الإسباني و هزيمة جديدة للبرشا

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم السبت 21 سبتمبر ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات الليغا الأسباني، يعود لمباريات الليلة أمام غرناطة نجمه ليونيل ميسي، كان فريق برشلونة قد تعادل سلبياً أمام بروسيا دورتموند بدون أهداف، فى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فريق برشلونة لديه 7 نقاط من اربع مباريات، ليونيل ميسي سوف يجلس فى مباراة على مقاعد البدلاء رغم عودته اليوم لقائمة الفريق، الشوط الأول من مباراة غرناطة وبرشلونة انتهي بتأخر البارشا بهدف، النتيجة الان تقدم غرناطة بهدفين مقابل لاشىء.

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر

مباراة برشلونة اليوم السبت على قنوات بي ان سبورت الرياضية، حيث تذاع المباراة اليوم على قناة beIN SPORTS HD 3، وقد تم اختيار المعلق خالد الحدي للتعليق علي المباراة، ستبدأ أحداث المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، اليوم، فى الدقيقة 2 رامون عزيز لاعب غرناطة يحرز الهدف الاول لفريقه لتصبح النتيجة 1/0 ضد برشلونة.

مباراة برشلونة اليوم

الدقيقة 29 من احداث الشوط الاول والنتيجة لا تزال حتى الآن تقدم غرناطة بهدف مقابل لاشىء

الدقيقة 38 لا يزال غرناطة متقدم بهدف مقابل لاشىء رغم الهجمات المكثفة من فريق برشلونة بقيادة سواريز

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بدأت أحداث الشوط الثاني من المباراة ونحن الان فى الدقيقة 51 والنتيجة 1/0 لصالح غرناطة

ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة والعائد من الاصابة نزل الى المباراة فى الدقيقة 46 الشوط الثاني

انتهى الشوط الثانى والمباراة بفوز غرناطة 2/0